A Siena votato nell' interesse di Bpm

A Siena, il voto espresso in favore della lista Plt-Lovaglio riguarda la proposta per la nuova governance di una banca locale. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure elettorali e senza coinvolgimento diretto di altri soggetti. L'espressione di voto si inserisce in un quadro di partecipazione alle assemblee societarie, con l'obiettivo di influenzare la gestione futura dell'istituto finanziario.

Il sostegno alla lista Plt-Lovaglio per la nuova governance di Mps «non è stata una scelta di schieramento ma di logica industriale, abbiamo fatto i nostri interessi», ha detto l'amministratore delegato del Banco Bpm (che del Monte ha il 3,7%), Giuseppe Castagna rispondendo alla domanda di uno dei soci riuniti ieri in assemblea a Milano. Poi, incalzato anche dai giornalisti, ha specificato: «Abbiamo ritenuto di votare per chi poteva assicurarci una stabilità a livello relazionale, di rapporti, che è cominciata nel novembre 2024 quando abbiamo prima lanciato l'Opa su Anima e poi con l'ingresso nel Monte dei Paschi. Si stava seguendo un percorso che poi è stato interrotto dalle operazioni di Unicredit su di noi e del Monte su Mediobanca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Io ho votato stando a SienaVengo dalla provincia di Chicago, sono qui a Siena perché studio Linguistica all’Università. Ho potuto votare anche studiando qua a... Vengo dalla provincia di Chicago, sono qui a Siena perché ... lanazione.it

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