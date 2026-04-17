7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como

Il fine settimana di aprile a Como offre diverse opportunità di svago grazie alle previsioni meteo che combinano sole e nuvole, dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive. La città si prepara ad accogliere sette eventi e appuntamenti pensati per chi desidera trascorrere il tempo libero tra cultura, musica e natura. Questi eventi spaziano tra diverse occasioni, offrendo alternative per ogni interesse e preferenza.

Weekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo lungo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Live al JoshuaIl deserto della California incontra.🔗 Leggi su Quicomo.it 2 Bed Apartment in Oakley Square Residences, Jumeirah Village Circle Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como; 10 escursioni per uno magico weekend di aprile sul Lago di Como; 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como; 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como. 7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a ComoWeekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo lungo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi ... quicomo.it SASSUOLO - COMO ore 18,30 Stiamo arrivando facebook #Sassuolo, #Grosso: "Chi tra #Como e #Inter in finale di Coppa Italia Sarà una bellissima partita" x.com