7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como

Da quicomo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana di aprile a Como offre diverse opportunità di svago grazie alle previsioni meteo che combinano sole e nuvole, dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive. La città si prepara ad accogliere sette eventi e appuntamenti pensati per chi desidera trascorrere il tempo libero tra cultura, musica e natura. Questi eventi spaziano tra diverse occasioni, offrendo alternative per ogni interesse e preferenza.

Weekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo lungo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Live al JoshuaIl deserto della California incontra.🔗 Leggi su Quicomo.it

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