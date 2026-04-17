19 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 19 aprile è il 109º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona curiosa e attenta, con una spiccata capacità di scoprire dettagli nascosti o significati profondi nelle cose. Questa giornata segna un momento specifico nel calendario, e gli individui nati oggi sono spesso associati a questi tratti caratteriali. L’oroscopo e l’almanacco forniscono informazioni aggiuntive su questa data.

Il 19 aprile è il 109º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e attento, con una forte capacità di cogliere il valore nascosto delle cose.Santo del giorno: Santa Emma di Sassonia.Proverbio del giorno: Aprile aprilone, un dì freddo un dì caldone.Fatti salienti: Il busto della.🔗 Leggi su Veronasera.it

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