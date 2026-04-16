L'ultimo episodio di Uomini e Donne è andato in onda su Canale 5, dove viene trasmesso dal lunedì al venerdì sotto la guida di Maria De Filippi. Per chi desidera rivedere la puntata, sono disponibili diverse opzioni di replica che permettono di seguire le vicende dei protagonisti anche in un secondo momento. La trasmissione, molto seguita, rimane uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto di Mediaset.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Trono Over - La dichiarazione di Marco per Cinzia

Una raccolta di contenuti

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