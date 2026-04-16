In questa fase dell’anno, il calciomercato estivo è al centro dell’attenzione, con aggiornamenti continui provenienti dalla redazione di Calcio News24. Vengono riportate le ultime novità riguardanti trasferimenti, trattative e ufficializzazioni, mentre le società si preparano a completare le operazioni in vista della nuova stagione. Le notizie vengono aggiornate di ora in ora, offrendo un quadro in tempo reale sulle mosse più recenti nel mondo del calcio.

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Il commento alle ultime notizie di attualità, con un focus in particolare alle conseguenze della situazione in Medio Oriente. Pierluigi Magnaschi, direttore @ItaliaOggi #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com