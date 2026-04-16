TS – Manninger quella notte al Bernabeu la vocazione da falegname l’amicizia con Buffon e Del Piero

Nell’ultima settimana, sono emerse nuove testimonianze e ricordi riguardanti un ex calciatore che ha giocato in passato al Real Madrid e ha avuto rapporti di amicizia con due grandi portieri italiani. Si parla di momenti trascorsi nello spogliatoio e di incontri con altri campioni, oltre a dettagli sulla sua vita privata e professionale. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

2026-04-16 16:33:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – La precisione e la maniacalità per le regole era tutta austriaca, l’umanità era stata invece contagiata da tratti più mediterranei, così Alex Manninger era diventato, prima ancora che un apprezzato portiere, una persona amatissima in tutte le squadre che ha frequentato. Non una carriera folgorante, spesso da secondo, ma con quattro stagioni nell’Arsenal di Wenger (una Premier e una FA Cup) e quattro nella Juventus, intercettando il primo scudetto del ciclo dei nove. Sempre stimato, sempre nel cuore dei compagni e degli allenatori che lo consideravano affidabile in ogni situazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Manninger, quella notte al Bernabeu, la vocazione da falegname, l’amicizia con Buffon e Del Piero Notizie correlate Leggi anche: Manninger: "Il calcio oggi è solo business, quindi faccio il falegname. Sfiderei Del Piero a golf" Leggi anche: Manninger: “Oggi sono tornato a fare il falegname. Alla Juve in ritiro Conte mi prese da parte” Contenuti di approfondimento Manninger: quella notte al Bernabeu, la vocazione da falegname, l'amicizia con Buffon e Del PieroLa storia del portiere tragicamente scomparso. Amato da tutti i compagni e gli allenatori. A Madrid difese la porta della Juve nella vittoria con la doppietta di Alex ... tuttosport.com C'era Alex Manninger tra i pali della Juventus la notte della standing ovation del Bernabéu ad Alex Del PieroLa notte del Bernabéu del 5 novembre 2008, Manninger è titolare della Juventus in una delle vittorie più memorabili in Champions. Del Piero trascina i bianconeri e conquista il pubblico del Real Madri ... sport.virgilio.it