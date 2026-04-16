Un televisore TCL da 75 pollici con tecnologia QD-Mini LED ha visto il suo prezzo scendere sotto i 1.000 euro, creando una novità significativa nel settore degli schermi di grandi dimensioni. La riduzione di prezzo si riflette in un calo netto rispetto ai prezzi precedenti, offrendo ai consumatori un’opportunità di acquisto più accessibile per un modello di dimensioni considerevoli. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di elettronica e di chi cerca un grande schermo a un costo contenuto.

Un’opportunità di acquisto senza precedenti sta scuotendo il mercato dei grandi schermi, con un televisore TCL 75Q7C che scende sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro su Amazon. Il modello da 75 pollici, caratterizzato dalla tecnologia QD-Mini LED e una frequenza di aggiornamento a 144Hz, è attualmente disponibile al prezzo minimo storico di 999 euro, segnando un ribasso netto di 600 euro rispetto al listino di 1.599 euro. L’impatto della tecnologia QD-Mini LED sul mercato dei grandi formati. Il cuore tecnologico del dispositivo TCL 75Q7C risiede nell’integrazione tra i Quantum Dot e i Mini LED, una combinazione progettata per elevare drasticamente la qualità visiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TCL 75 pollici QD-Mini LED: sbalzo di prezzo, ora sotto i 1.000€

TCL QM6K QD-Mini LED TV // The Best Value TV in 2025

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