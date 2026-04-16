Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un acceso confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, iniziato in cucina e proseguito con toni elevati. Durante la discussione, Mussolini ha dichiarato di essere malata, suscitando sconcerto tra gli altri coinquilini. La lite ha causato momenti di caos all’interno della casa, con le due donne coinvolte in una discussione intensa.

Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un confronto acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, culminato in una discussione nata in cucina e proseguita con toni elevati. L’episodio si inserisce in una fase di tensione tra le concorrenti, dopo un tentativo di distensione che, nelle ore successive, non ha retto. Secondo quanto avvenuto durante la convivenza quotidiana, anche Adriana Volpe è intervenuta per cercare di contenere la situazione e separare le due. GF Vip, tensione tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Nei momenti precedenti allo scontro, il rapporto tra le concorrenti era già caratterizzato da frizioni. In particolare, nelle ultime ore si è registrata una distanza crescente tra le posizioni di Mussolini e quelle di Elia, mentre Volpe ha mantenuto un atteggiamento orientato a ridurre lo scontro diretto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Strega, sono malata”. Lite choc e caos al Grande Fratello Vip, poi la confessione di Alessandra Mussolini

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