Sono alla 21esima settimana e sento una sensazione di pressione nel basso ventre…

Una donna di 32 anni, alla 21esima settimana di gravidanza, ha riferito di avvertire una forte sensazione di pressione nel basso ventre, che si intensifica quando rimane in piedi o cammina. La paziente, alla sua prima gravidanza, ha descritto questo disagio come persistente negli ultimi giorni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri sintomi o sulla presenza di sanguinamenti.

Buongiorno dottore, ho 32 anni e sono alla prima gravidanza (attualmente 21 settimane). Da qualche giorno sento una sensazione di pressione molto forte nella zona del basso ventre, soprattutto quando sto tanto in piedi o cammino. Non è proprio dolore, ma più una pesantezza che mi preoccupa un po’. All’ultima visita il collo dell’utero era chiuso e la cervice nella norma. È possibile che sia solo il peso dell’utero che cresce o è un sintomo che può indicare un accorciamento del collo dell’utero? Buongiorno signora, nel secondo trimestre molte donne percepiscono una sensazione di peso nella zona pelvica. Spesso è legata semplicemente alla crescita dell’utero e all’allungamento dei legamenti di sostegno.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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