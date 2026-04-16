Scritti e Letti per la città un’iniziativa della Soprintendenza di Napoli

È ripreso “Scritti e Letti per la città”, un evento promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli. La manifestazione è curata dall’archeologa responsabile dell’ente e coinvolge diverse attività legate alla cultura e alla storia della città. L’iniziativa si svolge in diverse location del centro storico e si rivolge a un pubblico interessato a scoprire aspetti della tradizione locale attraverso incontri e letture pubbliche.

Ritorna "Scritti e Letti per la città" una manifestazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli curata dalla Soprintendente arch. Rosalia D'Apice e dalla Funzionaria restauratrice Barbara Balbi. L'iniziatica si concretizza in un ciclo di incontri promosso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scrittiSull'indipendenza delle banche centrali, sui creator che vendono corsi di seduzioni online e sul blocco di Israele alle ong che operano a Gaza Ogni...