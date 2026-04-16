SCONTRO TRA BERLUSCONI E CORRIAS | 40 ANNI DI SCEMPIO DELLE DONNE IN TV

Una discussione tra Marina Berlusconi e Pino Corrias si è trasformata in uno scontro aperto, con frasi forti e accuse reciproche. La conversazione si è concentrata su temi legati a Forza Italia, Mediaset e voci riguardanti un possibile ingresso in politica. L’interazione è avvenuta in un contesto pubblico, attirando l’attenzione di osservatori e media. Nessuna delle parti ha fornito commenti successivi o chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Durissimo botta e risposta tra Marina Berlusconi e Pino Corrias, storica firma del Fatto Quotidiano, su Forza Italia, Mediaset e rumors sulla discesa in campo. La risposta della figlia di Silvio Berlusconi all’editoriale di Corrias via Dagospia. Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto “dialogue coach” per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei “cavernicolo”. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero “body shaming”.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SCONTRO TRA BERLUSCONI E CORRIAS: “40 ANNI DI SCEMPIO DELLE DONNE IN TV” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro tra Fascina e Pascale dentro Forza Italia: Non conta niente, 20 mila euro al mese e non va in Aula; A Marina Berlusconi piace Salis, Renzi trama e Meloni trema: il retroscena sul grande ribaltone al centro - Indiscreto; Marina Berlusconi contro Il Fatto: attacco frontale a Corrias tra accuse di misoginia e politica · LaC News24; Scintille in Forza Italia, Marta Fascina attacca: 'Pascale non conta'. La replica è gelida: 'Lei conta 20mila euro al mese'. Scontro tra Fascina e Pascale dentro Forza Italia: Non conta niente, 20 mila euro al mese e non va in AulaBotta e risposta a distanza fra Marta Fascina e Francesca Pascale. Tutto nasce da una dichiarazione del ruolo di Pascale in Forza Italia ... virgilio.it Scontro tra le ex di Berlusconi: Pascale e Fascina se ne dicono di tutti i coloriLo scontro tra Francesca Pascale e Marta Fascina riaccende le tensioni interne a Forza Italia, tra accuse incrociate e divergenze sul ruolo politico e sulla gestione del partito. news.fidelityhouse.eu “Voi ragazzine siete convinte che la gente sia a vostra disposizione” Scontro tra Giulia Salemi e Alba Parietti durante la registrazione della puntata di Non lo faccio per moda che sarà trasmessa lunedì 16 marzo. Cosa è accaduto tra le due, il video è già divent - facebook.com facebook Lo scontro continua e anche tra Alessandra e Antonella si accende un duro confronto #GFVIP x.com