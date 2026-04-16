Sconcerto a Siena vince Lovaglio

A Siena si registra un risultato inatteso, con la vittoria di Lovaglio. La scena ricorda le corse tradizionali in cui una contrada apparentemente fuori corsa riesce a sorprendere gli avversari all’ultimo momento, grazie a strategie e situazioni impreviste. La vittoria è arrivata in modo inaspettato, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori sorpresi. La gara si è conclusa con un finale che ha lasciato molti senza parole.

Colpo gobbo a Siena. Come al Palio, quando il cavallo dato per spacciato sbuca all'ultima curva grazie alle tattiche tra contrade rivali e brucia tutti sul tufo. La lista di Plt Holding che ha ricandidato l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, ha vinto in assemblea con il 49,95% del capitale presente (64,92%), mentre la lista proposta dal cda si è fermata al 38,79 per cento. Quella di Assogestioni ha infine ottenuto il 6,94 per cento. La rosa di candidati proposta da Plt, ha convogliato su di sé il 32,5% del capitale di Mps. Secondo quanto si apprende da fonti assembleari, a favore di Lovaglio si sono schierate sia la finanziaria Delfin (17,5% del capitale) che Banco Bpm (3,74%) mentre Edizione della famiglia Benetton (1,4%), contrariamente alle attese, non avrebbe votato per nessuna lista.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sconcerto" a Siena, vince Lovaglio Notizie correlate Leggi anche: Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena