Roma vs Atalanta trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentatreesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano le squadre di Roma e Atalanta. La partita rappresenta l’ultima occasione per entrambe di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate e la sfida si svolgerà in un stadio italiano. Sarà trasmessa in diretta televisiva e visibile su piattaforme di streaming.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre si giocano le loro ultime residue possibilità di rientrare ancora in corsa per un posto in Champions League. Roma vs Atalanta si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi si presentano a questo appuntamento con un rendimento altalenante, tra prestazioni convincenti, come il recente successo sul Pisa, e passi falsi che hanno rallentato la loro corsa verso il quarto posto. La squadra di Gasperini è a tre punti da esso, e molto dipenderà dallo scontro contro gli orobici tra le mura amiche, che in questa stagione si sono rivelati fondamentali con 11 vittorie, due pareggi e tre sconfitte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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