Rap freestyle video e testimonianza per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza

Un evento dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza si apre con una sessione di rap freestyle, seguita dalla proiezione di video e di un documentario. La giornata si conclude con testimonianze dirette di persone coinvolte in vicende legate alla sicurezza. L’iniziativa combina musica, immagini e parole per trasmettere un messaggio chiaro e immediato ai partecipanti.

Il freestyle rap in apertura, per rompere il ghiaccio. Poi i video e il docufilm. Infine le testimonianze dirette. Tanti livelli di linguaggio per arrivare ai ragazzi e alle ragazze di Marconi, Sanvitale, Enaip e Forma Futuro. Strappare un po’ della loro attenzione e sensibilizzarli al tema.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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