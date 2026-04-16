Psiche e portafoglio | come le emozioni guidano le scelte finanziarie

Il prossimo 18 aprile 2026, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si svolgerà il convegno intitolato Mind & Money, che si concentrerà sul rapporto tra emozioni e decisioni finanziarie. L’evento riunirà professionisti e studiosi interessati a esplorare come i sentimenti influenzino le scelte di investimento e gestione del denaro. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o aziende.

Sabato 18 aprile 2026, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà il convegno Mind & Money, un evento dedicato all’approfondimento dei legami tra psicologia e gestione finanziaria. L’incontro, organizzato in partnership con Knowledge Institute e in collaborazione con ASAG Università Cattolica del Sacro Cuore, esplorerà come le dinamiche umane, i processi mentali e il contesto sociale influenzino le scelte economiche, offrendo anche la possibilità di seguire i lavori tramite streaming e garantendo 9 crediti ECM. L’incrocio tra psiche e finanza: i protagonisti del dibattito milanese. Il programma dell’appuntamento milanese prevede un confronto di alto livello tra specialisti capaci di declinare il tema del denaro sotto diverse lenti interpretative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Psiche e portafoglio: come le emozioni guidano le scelte finanziarie Why Smart Investors Make Emotional Decisions | Dr. Daniel Crosby on Behavioral Finance (#15) Notizie correlate Oroscopo di oggi: le stelle guidano scelte ed emozioniABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima La giornata si presenta con influenze astrali contrastanti ma stimolanti, ideali per chi vuole mettersi in gioco. Oroscopo di oggi 18 marzo: le stelle guidano emozioni e scelteABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata si apre con energie contrastanti: da un lato voglia di cambiamento, dall’altro il bisogno di stabilità.