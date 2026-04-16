Pronostico Lens-Tolosa | il primo round alla vicecapolista

Venerdì si gioca la partita tra Lens e Tolosa, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione per entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili le statistiche, le formazioni probabili e le analisi per capire cosa aspettarsi da questa partita. Il risultato del primo round potrebbe influenzare gli sviluppi successivi del campionato.

Lens-Tolosa è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Contro un Tolosa sicuro a metà classifica, il compito del Lens – che affronterà nuovamente la stessa avversaria la prossima settimana nella semifinale di Coppa di Francia – è quello di tenere la pressione sul PSG e andare di nuovo ad un solo punto di distacco. Anche se, ovviamente, poi i parigini avranno due partite in meno. Ma è importante per il Lens, dopo un’annata strepitosa, chiudere almeno al secondo posto in classifica che non solo garantirebbe il posto nella prossima Champions League, ma quello ormai ci pare abbastanza sicuro, ma inoltre permetterebbe di avere delle ambizioni importanti per la prossima estate e magari muoversi in maniera opportuna sul mercato la prossima estate.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lens-Tolosa: il primo round alla vicecapolista Notizie correlate Leggi anche: Dembélé show: doppietta al Tolosa e il Psg sale a +4 sul Lens Pronostico Tolosa-Marsiglia: i fattori per il colpo ospiteTolosa-Marsiglia è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Lens - Tolosa - Ligue 1; Pronostico Lens - Tolosa - Quote & Statistiche - 17 aprile 2026, Ligue 1, Francia; Pronostico Lens - Tolosa con quote del match di ligue 1 del 17-04-26; Pronostico Lens-Tolosa 17 Aprile 2026: 30ª Giornata di Ligue 1. Pronostico Lens vs Tolosa – 17 Aprile 2026Nel contesto competitivo del Ligue 1, la sfida del 17 Aprile 2026 alle 20:45 allo Stadio Bollaert-Delelis promette intensità e precisione tattica. Lens e ... news-sports.it Pronostico PSG-Tolosa: vittoria con vista ChampionsPSG-Tolosa è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Il Paris torna alla grande dalla sosta nazionale con una prova convincente e decisa, vincendo 3 a 0 contro il Tolosa grazie ai gol di Dembélé (doppietta) e Ramos. Peccato per il gol preso, evitabilissimo. Interessante il nuovo ruolo di Beraldo. Ora testa a merco - facebook.com facebook