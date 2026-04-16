Sono passati quindici giorni dalla sconfitta della nazionale italiana ai Mondiali di calcio, un’eliminazione che ha suscitato delusione e sconcerto tra i tifosi. La partita conclusiva si è conclusa con una sconfitta netta, evidenziando le difficoltà delle prestazioni della squadra durante il torneo. La sconfitta ha rappresentato un duro colpo per il calcio italiano, approdato alla fine del percorso senza passare alla fase successiva.

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© Ilnotiziario.net - Povera Italia, eliminata dai Mondiali

Italia eliminata ai rigori, passa la Bosnia: azzurri per la terza volta di fila fuori dal Mondiale.

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