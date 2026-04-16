Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA in vista dei pensionamenti che entreranno in vigore dal 1° settembre 2026. Questi elenchi indicano le disponibilità di posti che si libereranno a causa dei prossimi pensionamenti e sono in fase di aggiornamento continuo.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [IN AGGIORNAMENTO]; Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Docenti e ATA, POSTI DISPONIBILI dopo i pensionamenti dal 1° Settembre 2026: ecco gli ELENCHI per PROVINCIA (IN AGGIORNAMENTO); Soprannumerari/perdenti posto 2026: speciale e modulistica utile.

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