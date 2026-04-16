Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è stata trasmessa un’altra puntata del programma televisivo Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La puntata è stata registrata in precedenza e ora si può seguire la replica. Le modalità di visione e i canali disponibili sono stati annunciati dagli organizzatori del programma.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 16 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 16 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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LADISPOLI - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, lungo la strada statale Aurelia, in direzione Roma, nella zona di Olmetto Monteroni, nel territorio di Ladispoli. #aurelia #frontale #ladispoli facebook

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