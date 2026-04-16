Perché oggi volano elicotteri a bassa quota su Viterbo | FOTO

Nella giornata di giovedì 16 aprile, numerosi elicotteri sono stati visti sorvolare a bassa quota la zona di Viterbo. Le loro rotte hanno suscitato l’interesse e in alcuni casi l’apprensione dei residenti, che si sono trovati ad osservare questi velivoli in volo sopra il centro urbano. Le modalità del passaggio e la frequenza dei sorvoli sono state oggetto di attenzione da parte delle persone che abitano in quella zona.

Elicotteri in volo a bassa quota su Viterbo. Hanno attirato l'attenzione (e in alcuni casi anche un po' di apprensione) dei residenti del capoluogo nella giornata di giovedì 16 aprile.Il rumore dei velivoli e la percezione di un passaggio particolarmente ravvicinato, avvenuto più volte, hanno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Iran, così la US Air Force cerca di salvare il pilota disperso: elicotteri a bassa quota, paracadutisti, satelliti e guerra elettronica Contenuti e approfondimenti Si parla di: Perché oggi volano elicotteri a bassa quota su Viterbo | FOTO; FOTO | Elicotteri su Viterbo 16 aprile 2026.