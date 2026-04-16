Oltre le medie MeteoGiuliacci | quanto salgono le temperature

Dopo le piogge di inizio settimana, il cielo si sta aprendo e le previsioni indicano un miglioramento del tempo nel fine settimana. L'anticiclone favorirà giornate di sole e un aumento delle temperature, anche se la stabilità delle condizioni atmosferiche resterà limitata. Le informazioni meteo sono state fornite dal servizio MeteoGiuliacci.

Dopo il maltempo di inizio settimana, il tempo sta migliorando: nel weekend arriveranno sole e temperature in aumento grazie all’anticiclone, anche se non del tutto stabile. Secondo meteogiuliacci.it sabato 18 aprile sarà la giornata migliore, con clima caldo (fino a 27°C) e solo qualche nube al Nord e sul versante tirrenico. Domenica 19 aprile inizierà un peggioramento, soprattutto al Nord, con possibili temporali su Alpi e Prealpi, mentre altrove continuerà il caldo anomalo. Da domenica si apre una fase più variabile che, nei giorni successivi, porterà un lieve calo delle temperature e qualche pioggia pomeridiana. Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Oltre le medie". MeteoGiuliacci: quanto salgono le temperature Notizie correlate Meteo Latina: caldo e temperature oltre le medie nel week end. Poi tornano le pioggeCaldo e alte temperature ancora nel fine settimana, il secondo di aprile, ma poi tornano le piogge. Toscana, per Pasqua torna il sole e salgono le temperatureFIRENZE – Meteo per Pasqua in netto miglioramento, con il ritorno del sole e un progressivo aumento delle temperature su tutta la regione. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Meteo WEEKEND: rinforzo dell'anticiclone. Sole e aumento temperature; MeteoGiuliacci | Alta pressione ma Quando arriva la perturbazione. MeteoGiuliacci: Oltre le medie. Quanto salgono le temperatureDopo il maltempo di inizio settimana, il tempo sta migliorando: nel weekend arriveranno sole e temperature in aumento grazie all’anticiclone, ... iltempo.it MeteoGiuliacci: Quando finirà il caldo anonalo. Ora c'è la dataLe Feste di Pasqua sono accompagnate da alta pressione, con tempo stabile, soleggiato e temperature sopra la media, spesso oltre i 20°C: un assaggio di fine primavera destinato a durare ancora per qua ... msn.com La fondazione coinvolge oltre 150.000 bambini in 30 Paesi, rendendo la filantropia un’esperienza spontanea che rafforza l’autostima e il senso di scopo delle nuove generazioni facebook Oltre 1800 ragazzi oggi a #Catania con il #VolleyS3 ! La news completa e le immagini più belle al link: t.ly/NVZ02 x.com