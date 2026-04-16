Novara domenica con il Mercato Boutique in corso Torino | le strade chiuse

Domenica 19 aprile a Novara si svolge il Mercato Boutique in corso Torino, con bancarelle aperte dalle 8 alle 19. Questa è la prima edizione dopo l'annullamento della precedente in corso Vercelli ed è organizzata da Confcommercio Alto Piemonte. Le strade di corso Torino sono state chiuse temporaneamente per permettere lo svolgimento dell’evento, che coinvolge diversi commercianti e espositori. È prevista la partecipazione di numerosi stand lungo la via centrale della città.

Domenica 19 aprile ripartono a Novara gli appuntamento con il Mercato Boutique.Dalle 8 alle 19 le bancarelle saranno presenti in corso Torino, per il primo (dopo l'annullamento della data di corso Vercelli) dei mercati diurni organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Le strade chiuse in zonaPer.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Novara, tornano i Mercati boutique: ad aprile appuntamento in corso Torino Contenuti di approfondimento Si parla di: Novara, domenica con il Mercato Boutique in corso Torino: le strade chiuse; Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 18 e 19 aprile. Novara, tornano i mercati boutique: domenica 19 aprile lo shopping in Corso TorinoDopo lo stop forzato di marzo a causa del maltempo, ripartono le domeniche all’aperto. Appassionati di moda e cacciatori di occasioni, segnate la data sul calendario: domenica 19 aprile 2026. Dopo l'a ... msn.com