Neonatologia | il grido di una mamma contro l’obbligo dell’allattamento

Una madre ha denunciato di aver vissuto pressione psicologica nei reparti di neonatologia, dove si sente che l’allattamento materno viene considerato più un obbligo che una scelta. La donna, mamma di due bambine, ha raccontato di aver percepito un clima di imposizione da parte del personale medico, che sembra spingere le mamme ad allattare senza considerare le loro preferenze. La vicenda solleva il tema delle modalità di comunicazione e delle aspettative in ambito ospedaliero.

Una madre di due bambine ha denunciato un clima di pressione psicologica vissuto nei reparti di neonatologia, dove l’allattamento materno viene percepito non come una scelta protetta ma come un obbligo imposto dal personale medico. La testimonianza mette in luce il divario tra le direttive istituzionali e la realtà vissuta dalle donne, spesso costrette a fronteggiare giudizi severi e mancanze di supporto pratico proprio nel momento della massima vulnerabilità post-parto. Il confine sottile tra assistenza medica e coercizione verbale. L’esperienza vissuta all’interno delle strutture ospedaliere descrive un ambiente in cui l’intimità del legame madre-figlio viene violata da un approccio troppo diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neonatologia: il grido di una mamma contro l’obbligo dell’allattamento Notizie correlate GF Vip, l’abbraccio di mamma Gabriella: il grido contro la violenzaUn momento di profonda commozione ha travolto il salotto del Grande Fratello Vip durante la serata di sabato 11 aprile, quando Gabriella è entrata... Leggi anche: Biasin e il problema dei big match dell’Inter: «Ha l’obbligo di vincere una partita contro Juventus o Milan. Luis Henrique? Chivu ha fatto questo…» Approfondimenti e contenuti A Napoli il convegno internazionale di NeonatologiaSi terrà il 10 e l'11 novembre prossimi presso l'Aula Magna del Centro Congressi della Università Federico II di Napoli, Neonatology in Naples, il Convegno internazionale di Neonatologia, giunto alla ... ansa.it Neonatologia, da Torino appello all'assistenza globale per i prematuriOgni neonato fragile porta con sé una promessa: la capacità di cambiare traiettoria, se si interviene al momento giusto. È il messaggio al centro del convegno nazionale Prevenire, Proteggere e ... ansa.it