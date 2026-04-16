Sabato si sono svolte manifestazioni di protesta in diverse città italiane, con alcuni esponenti politici che hanno espresso posizioni critiche nei confronti dell’Unione Europea. In particolare, un sottosegretario ha commentato le ragioni della protesta, sottolineando che le tematiche principali riguardano l’immigrazione e il Patto di stabilità. Secondo quanto dichiarato, se l’Europa non asseconda gli interessi nazionali, l’Italia potrebbe decidere di agire autonomamente.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio spiega la manifestazione di sabato: «Immigrazione e Patto di stabilità: o l’Europa asseconda gli interessi nazionali o faremo da soli. I movimenti in Fi? Non andranno a sinistra. Se lo fanno, con noi han chiuso». «La Lega riparte dalla piazza con le proprie proposte per rilanciare l’Italia». Questo lo spirito con cui il sottosegretario a Palazzo Chigi Alessandro Morelli si avvicina alla manifestazione di sabato 18 convocata dalla Lega a Milano. «In Italia ci sono tante proteste ma poche proposte. Noi, come siamo abituati a fare, dalla piazza lanceremo o rilanceremo le nostre proposte nell’ambito del governo e in vista della prossima campagna elettorale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Morelli: «In piazza contro l’Ue che ci vuole in coma»

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La dote più sexy è l'intelligenza. Raffaele Morelli Raffaele Morelli (Milano 1948), psichiatra, psicoterapeuta e saggista italiano. Nel 1973, Raffaele Morelli si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia; e nel 1977 si specializza in psic - facebook.com facebook