Il Comune di Modena ha annunciato mercoledì 15 aprile il rinnovo del bando SoSport, che prevede un bonus destinato alle famiglie con Isee basso per coprire le spese delle attività sportive dei figli dai 6 ai 16 anni. L’obiettivo è fornire un aiuto economico alle famiglie che desiderano iscrivere i propri ragazzi a corsi sportivi, alleggerendo così le spese legate alla pratica sportiva.

Il Comune di Modena ha presentato mercoledì 15 aprile il rinnovo del bando SoSport, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie nel pagamento delle attività sportive per i ragazzi tra i 6 e i 16 anni. Il progetto, che punta a contrastare il rischio di esclusione sociale dovuto ai costi economici, sarà accessibile dal 20 aprile fino all’11 maggio attraverso il portale digitale dell’ente locale. L’annuncio è avvenuto in sede municipale durante una conferenza stampa che ha la partecipazione dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, insieme a figure chiave del settore privato e sociale: Silvia Menabue, consigliera di amministrazione di Fondazione di Modena; Marcello Cappi, consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: nuovo bando SoSport, bonus per lo sport ai ragazzi con Isee basso

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