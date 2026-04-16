Recentemente si è diffusa la notizia che Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, sarebbe in attesa di un bambino. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sono circolate voci su una possibile gravidanza della giovane donna. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan, che attendono eventuali conferme o dichiarazioni dalla famiglia. La notizia riguarda un possibile ampliamento della famiglia di Milly Carlucci.

Milly Carlucci è la regina del sabato sera Rai, “Ballando con le Stelle” è infatti ad esempio uno dei programmi più seguiti in assoluto in ogni stagione televisiva. Ora ecco che una splendida notizia riguardante la sua primogenita, Angelica Donati, cambierà in modo significativo la sua vita! Angelica Donati è la primogenita di Milly Carlucci e dell’ingegnere Angelo Donati. Oggi ha 39 anni ed è sposata con il principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favole, la coppia sta per avere il primo figlio! Angelica, infatti, è incinta! Ad anticipare la notizia è stato il Settimanale DiPiù, che ha rivelato che la manager è già al settimo mese di gravidanza, con la nascita del piccolo, o della piccola (il sesso non è infatti stato reso noto), dovrebbe avvenire dunque nel mese di giugno.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milly Carlucci, svelata la notizia sulla figlia Angelica: la famiglia si allarga

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