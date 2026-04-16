Alle prime luci dell’alba di venerdì, le previsioni indicano molte nuvole in transito al nord, con condizioni di cielo coperto e possibili piogge. La giornata si presenta generalmente grigia, mentre le temperature si manterranno stabili. In alcune zone, le nuvole potrebbero lasciare spazio a brevi schiarite, ma nel complesso si attendono condizioni di tempo prevalentemente nuvoloso.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito al mattino con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuta il terrore nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento dalla serata con residui per detrazioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-04-2026 ore 06:15

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