Un sistema di bassa pressione che ha interessato il Mediterraneo si sta spostando verso le coste nordafricane, causando un miglioramento delle condizioni meteorologiche in Italia. Nel frattempo, nell'area africana, si registra un aumento delle temperature, con valori che raggiungono fino a 25°C nel Nord del continente. La situazione indica un cambiamento nelle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.

Il sistema di bassa pressione che ha caratterizzato il Mediterraneo si sta spostando verso le coste nordafricane, lasciando spazio a un progressivo miglioramento climatico in Italia. Mentre il nucleo del ciclone abbandona, le temperature inizieranno una risalita significativa, specialmente nelle zone settentrionali, sebbene la stabilità prevista per i prossimi giorni presenti già dei segnali di instabilità per l’imminente fine della settimana. L’evoluzione meteorologica mostra un movimento lento ma costante del centro di bassa pressione, che dopo aver attraversato il mare tirrenico punta ora verso il Nord Africa. Questo spostamento determina...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, il ciclone scivola in Africa: il Nord si scalda fino a 25°C

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