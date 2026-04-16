Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Dal 14 al 18 luglio 2026 si svolgerà al Il Prato di Arezzo l'edizione 2026 del MenGo Music Fest. Il programma completo dell'evento viene aggiornato periodicamente e comprende diverse esibizioni musicali. La manifestazione si tiene ogni anno e invita pubblico e artisti a partecipare a quattro giorni di musica dal vivo. La conferma delle line-up e delle attività previste è ancora in fase di definizione.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Oscars 2026 Moments Everyone Is Talking About Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena Brancale; Men/Go Music Fest 2026. Il programma completo; Anche Prima stanza a destra al Mengo Music Fest. Concerto il 16 luglio. Tutti gli ospiti: da Dargen D’Amico a Ditonellapiaga; Alcuni prossimi concerti consigliati da Mescalina. Serena Brancale al Men/Go Music Fest: appuntamento con il concerto anteprima a Ponte a PoppiSerena Brancale al Men/Go Music Fest. L'artista sarà protagonista di una nuova anteprima del festival, concerto in programma il 3 luglio a Ponte a Poppi. Reduce dal successo al Festival di Sanremo co ... corrierediarezzo.it Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà venerdì 3 luglio sul palco di Ponte a Poppi ad ingresso libero ... msn.com Niente spoiler, niente attesa. Lo diciamo subito. Sul palco della quarta edizione del Sacro Cuore Music Fest arriva Fred De Palma Nuovo singolo fuori, energia altissima e una sola missione: farvi saltare dall’inizio alla fine. Preparatevi. Anche questa volta facebook