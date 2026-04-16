Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l'esame di maturità del 2026, sono stati introdotti dei modelli MAD destinati a sostituire i Presidenti e i Commissari assenti. Se uno o più di questi membri dovessero mancare, sarà possibile presentare domanda per la loro sostituzione. La procedura è rivolta a chi desidera essere coinvolto come supplente, garantendo così il regolare svolgimento delle prove.

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