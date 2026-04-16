Maremma d' amare è il miglior spettacolo di territorio cultura e tradizione equestre d' Italia

Maremma d'amare, la fiera di Montalto di Castro è il miglior spettacolo di territorio, cultura e tradizione. È questa la categoria per cui ha ricevuto il premio Senofonte, che celebra l'eccellenza dello spettacolo equestre italiano. Il riconoscimento, per l'anno 2025, è stato ritirato per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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