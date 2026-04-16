Liceo in lutto per la morte del ragazzo di 19 anni | il silenzio per ricordarlo

Un giovane di 19 anni è stato trovato senza vita dopo essere scomparso da Ravenna martedì scorso. La notizia ha portato dolore e sgomento tra studenti, insegnanti e familiari. La scuola frequentata dal ragazzo ha deciso di mantenere il silenzio in segno di lutto, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia.

E' stato ritrovato purtroppo senza vita Manuel, il 19enne che risultava scomparso da martedì da Ravenna. A comunicare la notizia sono stati i canali social della trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto?" nella serata di mercoledì. Dopo il doloroso annuncio, studenti e insegnanti del Liceo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Resurrected To Suck They\Them - A Easter Sunday Special | Sucker For Love Notizie correlate Lutto nel Sondriese per la morte di Luca Proh: aveva 19 anniSgomento e profonda commozione nel Sondriese per la prematura scomparsa di Luca Proh, morto a soli 19 anni a causa di una malattia incurabile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lutto nel mondo della scuola: addio a Oriana Bovio, storica professoressa del Da Vinci; Varese, il liceo Ferraris piange Matteo; Addio a Matteo: il liceo Ferraris di Varese piange lo studente di 18 anni; Frosinone, addio a Marco Guerri: il prof del liceo Sulpicio di Veroli si è spento a 46 anni. Il ricordo di Ilaria Fontana. Lutto nel mondo della scuola: addio a Oriana Bovio, storica professoressa del Da VinciAveva 66 anni e viveva a Spoltore. La scuola: Un grave lutto ha colpito la nostra comunità. I funerali a Spoltore martedì 14 aprile ... ilpescara.it Reggio in lutto per la scomparsa della professoressa Rosetta ScopellitiStimata e apprezzata insegnante di Lettere presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, la comunità scolastica partecipa con profondo cordoglio ... citynow.it Pietro Grasso al Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa facebook Palermo, choc al liceo Vittorio Emanuele per la scomparsa della professoressa Giovanna Somma x.com