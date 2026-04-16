Leverkusen-Augsburg sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Leverkusen e Augsburg. Il Leverkusen, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, cerca di mantenere viva la possibilità di qualificarsi alla Champions League. L’Augsburg, invece, si presenta alla sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le scelte dei tecnici per questa sfida cruciale.

Il Leverkusen con le ultime 2 vittorie consecutive è ancora in piena corsa per la zona Champions e ha bisogno di vincere contro l’Augsburg per continuare a sperare. La squadra di Hjulmand ha fatto il colpaccio nell’ultimo turno vincendo al Signal Iduna Park grazie ad un gol di Andrich sul finire del primo tempo. Settimo successo esterno stagionale, e squadra che si prepara ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Augsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Amburgo-Augsburg (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza in questo turno numero 28 di Bundesliga che vede l’Amburgo di Polzin e l’Augsburg di Baum, due squadre di poco sopra alla zona... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Die Top-Stats: Bayer Leverkusen vs. Augsburg; Leverkusen v Augusta LIVE 18/04/2026 | Calcio; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; German Bundesliga: Risultati Live, Calendario e Classifiche. BUNDESLIGA - 29a GIORNATA Il Bayern Monaco vola verso il titolo. Il vantaggio dei bavaresi sul Dortmund sale a 12 punti a cinque turni dalla fine. Vincono Stoccarda e Lipsia. Il Bayer Leverkusen supera l'Hoffenheim al quinto p - facebook.com facebook