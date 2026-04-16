Le prime pagine di oggi

Oggi si sono susseguite diverse notizie di rilievo. Sono state riportate nuove dichiarazioni di Trump rivolte a Meloni, mentre Zelensky si è recato in visita in Italia. Inoltre, è stato convocato un nuovo consiglio di governo con all’ordine del giorno questioni politiche e strategiche. Questi eventi sono stati al centro delle prime pagine dei quotidiani, offrendo uno sguardo su sviluppi internazionali e nazionali.

Le nuove critiche di Trump a Meloni, la visita in Italia di Zelensky, e il nuovo consiglio di amministrazione di MPS.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 9 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di lunedì 13 aprile 2026; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di giovedì 9 aprile. Le prime pagine dei quotidiani: ecco come aprono i giornali nazionaliQueste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 15 aprile 2026. firenzeviola.it Le prime pagine di oggiI negoziati fra Iran e Stati Uniti, le nuove minacce di Trump, le difficoltà per i rifornimenti negli aeroporti italiani, e Artemis II intorno alla Luna ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 16 aprile - facebook.com facebook Buongiorno, le prime pagine di oggi: "'Potere Chivu", "Conte cambia tutti", "La Juve rifà la sinistra" #15aprile x.com