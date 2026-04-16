Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 16 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Tutti e tre i giornali dedicano ampio spazio alle principali notizie sportive, con particolare attenzione agli ultimi risultati delle competizioni nazionali e internazionali. Tra gli argomenti trattati ci sono anche approfondimenti su eventi, trasferimenti e news riguardanti i principali club e atleti del panorama sportivo italiano e mondiale.

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