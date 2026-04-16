L’ex calciatore Ezequiel Lavezzi ha parlato della sua esperienza nel calcio e del legame speciale con Napoli durante un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ da Punta del Este, in Uruguay. Ha affermato che niente è paragonabile alla città partenopea e ha condiviso dettagli sul suo passato difficile. La conversazione si è concentrata anche sui ricordi legati alla sua carriera e alle sfide personali affrontate nel corso degli anni.

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ da Punta del Este, in Uruguay. L’argentino ha parlato della sua avventura con la maglia azzurra e dell’amore per questa squadra, raccontando anche i momenti complicati vissuti al termine della sua carriera. Il messaggio d’amore di Lavezzi: “Ho rinunciato ai soldi ma sentivo di dover scegliere l’azzurro”. Nell’estate del 2007, Ezequiel Lavezzi decide di trasferirsi a Napoli dopo la breve parentesi a Genoa. Una scelta arrivata nonostante una proposta economica migliore proveniente da un altro club italiano: “ La prima a volermi è stata l’Atalanta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lavezzi: “Niente è come Napoli!”, poi la rivelazione da brividi sul passato difficile

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