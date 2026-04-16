Inchiesta furbetti del cartellino finisce l' incubo per 3 dirigenti comunali

Si apre una nuova fase nel procedimento giudiziario avviato dalla Guardia di Finanza e coordinato dalla Procura di Napoli Nord, relativo a presunti illeciti all’interno del Comune di Aversa. L’indagine, nota come “furbetti del cartellino”, si concentra su tre dirigenti comunali coinvolti in accuse di irregolarità nel sistema di rilevazione delle presenze. La vicenda riguarda il sospetto di comportamenti illeciti e l’attività investigativa ancora in corso.

Si apre una nuova fase giudiziaria nell’ambito della complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su presunti illeciti all’interno del Comune di Aversa. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha.🔗 Leggi su Casertanews.it

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