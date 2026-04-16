ilfaroonlineit aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti

Ilfaroonline.it ha deciso di partecipare allo sciopero nazionale indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La scelta riguarda tutti i giornalisti e i collaboratori della testata, che si asterranno dal pubblicare contenuti per l’intera giornata. La protesta si svolge in risposta a una mobilitazione generale del settore, volta a chiedere interventi e miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

Ilfaroonline.it aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La mobilitazione è stata indetta per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. Per l’intera giornata di oggi il sito non pubblicherà notizie né approfondimenti. Di seguito pubblichiamo il comunicato della FNSI. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ilfaroonline.it aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti; Ardea, Leoni aderisce all’Udc: Iacovino nominato coordinatore cittadino; Internazionale aderisce allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste. @follower Il nodo principale resta quello della gestione delle acque di transizione. I dettagli del rapporto Ispra ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook