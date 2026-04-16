Il nuovo giudice Ballando con le stelle dopo 10 anni si cambia | new entry ‘stravagante’

Dopo dieci anni, il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di una nuova presenza, considerata fuori dagli schemi. La trasmissione, molto seguita, si prepara a una stagione con cambiamenti significativi che coinvolgono anche il ruolo del giudice. La novità ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre il programma si avvicina alla nuova edizione con entusiasmo e curiosità.

Il mondo della televisione italiana è in fermento e tra i programmi più attesi della prossima stagione spicca senza dubbio Ballando con le Stelle. Il celebre show di Rai 1, guidato da anni dalla carismatica Milly Carlucci, si prepara a tornare con una serie di novità che promettono di cambiare profondamente gli equilibri dello studio. >> “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci Negli ultimi mesi si sono rincorse indiscrezioni sempre più insistenti su possibili cambiamenti nella struttura del programma, in particolare per quanto riguarda la storica giuria, da sempre uno dei pilastri del successo del format.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Ballando con le Stelle cambia casa dopo 20 anni: ecco il nuovo studio segreto della Rai (che vi vogliono tenere nascosto)Una vera rivoluzione sta per investire uno dei programmi più amati della televisione italiana. Selvaggia Lucarelli Opinionista Grande Fratello: Il cachet supera 10 anni a Ballando con le stelle di Milly Carlucci!Un’indiscrezione clamorosa scuote il gossip: il possibile cachet di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP potrebbe equivalere a dieci anni di... Una raccolta di contenuti Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria? Il nome che promette scintille e il nodo Selvaggia LucarelliIndiscrezione bomba sul futuro della giuria nell’iconico show di Milly Carlucci: presto potrebbe arrivare un volto nuovo pronto a stravolgere gli equilibri. libero.it Ballando con le Stelle, ecco chi potrebbe arrivare come nuovo giudiceLa ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa alla fine di dicembre con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti i due ... isaechia.it