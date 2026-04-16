Il messaggio struggente dei colleghi di Dino Carta | Lui vivrà in tutto ciò che faremo

I colleghi di Dino Carta, il personal trainer ucciso lunedì 13 aprile in via Caracciolo, hanno condiviso un messaggio di ricordo attraverso un video sui social. La FicActive di viale degli Aviatori, dove lavorava, ha mostrato immagini e parole che testimoniano il legame con il 42enne, vittima di un episodio ancora senza spiegazioni ufficiali. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’omicidio.

La FicActive di viale degli Aviatori, attività presso la quale Annibale Carta detto Dino lavorava come personal trainer, con un video sui social ha ricordato il 42enne assassinato lunedì 13 aprile in via Caracciolo, per cause ancora ignote agli inquirenti, che tuttavia continuano a seguire più di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate "Faremo di tutto per restituire alla Sicilia ciò che la natura le ha sottratto", Schifani visita la costa jonica devastata dal ciclone Harry“Sono venuto sulla costa ionica per verificare di persona le condizioni dei territori colpiti da questa straordinaria ondata di maltempo. “Lo faremo”: Meloni, il messaggio a Trump che toglie ogni dubbioLe parole non sono mai casuali, soprattutto quando arrivano da chi ha fatto della comunicazione una leva politica. Contenuti utili per approfondire Omicidio Dino Carta a Foggia, il killer gli ha sparato da una bicicletta: escluso lo scambio di personaSembra escluso lo scambio di persona nell'omicidio di Dino Carta a Foggia: a che punto sono le indagini sulla morte del personal trainer. virgilio.it Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia, spuntano gli audio degli istanti prima dell'omicidio: «Che fai mi spari?»Novità nel caso dell'omicidio di Annibale Carta, detto Dino, il personal trainer di 42 anni, incensurato e padre di due figlie, ucciso a Foggia con quattro colpi di pistola ... ilmessaggero.it