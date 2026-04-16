I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 aprile si svolgeranno diversi eventi nella città, tra cui un concerto di Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Regio. Oltre alla musica, sono in programma spettacoli teatrali e mostre aperte al pubblico. La giornata di domenica ospiterà l’esibizione del cantautore, mentre le altre iniziative si svolgeranno nel corso dei tre giorni, offrendo una varietà di proposte culturali e di intrattenimento.

Il concerto di Giovanni Lindo Ferretti al Regio, spettacoli teatrali, mostre e tanto altro, gli appuntamenti da venerdì 17 a domenica 19 aprileGiovanni Lindo Ferretti domenica 19 aprile al Teatro Regio Caos Organizzazione Spettacoli è lieta di portare al Teatro Regio di Parma Giovanni Lindo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Come SINNER ha battuto ALCARAZ per tornare NUMERO 1 - con Vincenzo Santopadre Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile; Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana: ecco gli eventi da non perdere; Architetture della fiducia e valore della moneta. Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana: ecco gli eventi da non perdereFirenze, 11 aprile 2026 – Eventi per tutti i gusti in questo weekend di primavera in Toscana. Complice il bel tempo: il me ... lanazione.it A Bologna, lo stesso edificio fu costruito e abbattuto cinque volte in 180 anni. Non per guerre, non per terremoti. Per scelta deliberata, ogni volta, degli stessi abitanti. Nel 1330 il Cardinale Bertrando del Poggetto — legato di papa Giovanni XXII ad Avignone — facebook Cinque Minuti, #Pahlavi da #Vespa: "Posso guidare la transizione" x.com