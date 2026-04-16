Giornale radio del pomeriggio giovedì 16 aprile

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, il giornale radio di LaPresse ha fornito un aggiornamento sulle principali notizie del giorno. La trasmissione ha presentato fatti di attualità, eventi e sviluppi recenti, mantenendo un tono diretto e informativo. Sono stati trattati vari temi di cronaca, politica e economia, con un focus sugli ultimi avvenimenti che coinvolgono diverse istituzioni e decisioni ufficiali.

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