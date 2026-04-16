Nella partita di Zenica, la squadra italiana ha subito una sconfitta che ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La presenza di pochi sostenitori e di alcuni commentatori scettici ha evidenziato una situazione di isolamento per la nazionale di Gattuso, mentre nel panorama calcistico si fanno già ipotesi sul futuro della federazione. La serata si è conclusa con tensioni e commenti critici riguardo alle scelte tecniche e alle dinamiche interne alla gestione del calcio nazionale.

E, dunque, nella lunga notte di Zenica la nazionale di Gattuso e Gravina era sola. Meglio. Con pochi amici e tanti gufi, pronti alla sconfitta per dare fuoco alle polveri dei regolamenti di conti politici interni ed esterni alla Figc. Non il viatico migliore e infatti, forse anche per questo, in Bosnia l’Italia ha fallito. Quello che era un sospetto che da tempo accompagnava la traiettoria del sistema Federcalcio, dove la maggioranza bulgara di Gravina (98,7%) gli garantiva una serena navigazione ma non la possibilità di incidere davvero dove necessario e, soprattutto, di considerarsi al riparo dalle fronte dentro e fuori il palazzo di via Allegri è ora una certezza.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flop Italia, in Bosnia c’era chi già pensava al dopo Gravina (e gufava contro la nazionale?)

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