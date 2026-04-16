Flop Italia in Bosnia c’era chi già pensava al dopo Gravina e gufava contro la nazionale?

Da panorama.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Zenica, la squadra italiana ha subito una sconfitta che ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La presenza di pochi sostenitori e di alcuni commentatori scettici ha evidenziato una situazione di isolamento per la nazionale di Gattuso, mentre nel panorama calcistico si fanno già ipotesi sul futuro della federazione. La serata si è conclusa con tensioni e commenti critici riguardo alle scelte tecniche e alle dinamiche interne alla gestione del calcio nazionale.

E, dunque, nella lunga notte di Zenica la nazionale di Gattuso e Gravina era sola. Meglio. Con pochi amici e tanti gufi, pronti alla sconfitta per dare fuoco alle polveri dei regolamenti di conti politici interni ed esterni alla Figc. Non il viatico migliore e infatti, forse anche per questo, in Bosnia l’Italia ha fallito. Quello che era un sospetto che da tempo accompagnava la traiettoria del sistema Federcalcio, dove la maggioranza bulgara di Gravina (98,7%) gli garantiva una serena navigazione ma non la possibilità di incidere davvero dove necessario e, soprattutto, di considerarsi al riparo dalle fronte dentro e fuori il palazzo di via Allegri è ora una certezza.🔗 Leggi su Panorama.it

flop italia in bosnia c8217era chi gi224 pensava al dopo gravina e gufava contro la nazionale
© Panorama.it - Flop Italia, in Bosnia c’era chi già pensava al dopo Gravina (e gufava contro la nazionale?)

Notizie correlate

Abodi sfiducia Gravina dopo la disfatta dell’Italia contro la BosniaParlando a margine del premio Citta’ dei Giovani 2026’, all’indomani della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio il ministro dello...

Flop Mondiali, Fratelli d'Italia e Lega senza pietà: “Subito le dimissioni di Gravina, è già tardi”"Le dimissioni forse dovevano arrivare anche prima", dice Giovanni Donzelli tornando a chiedere un passo indietro del presidente Figc, Gabriele...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...; Donnarumma in lacrime: Mai chiesto un euro alla Nazionale, nessuno ha chiesto premi; L'Italia pronta a tornare in campo con Baldini dopo il flop Mondiale: le date delle amichevoli e i precedenti; Italia fuori dai Mondiali e crisi sponsor, Telepass saluta e altri a rischio fuga.

flop italia flop italia in bosniaFlop Italia, in Bosnia c’era chi già pensava al dopo Gravina (e gufava contro la nazionale?)L'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, che la Serie A vuole candidare alla Figc, svela: già prima dello spareggio alcuni club mi avevano contattato. Dunque a Zenica c'era chi era già pronto al riba ... panorama.it

Italia-Bosnia, il flop azzurro sui media internazionali: Apocalisse italianaL'eliminazione dell'Italia dai Mondiali sulla stampa estera Il nuovo fallimento dell’Italia sulla strada del Mondiale ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.