Un nuovo prodotto per il settore alimentare è stato messo in prova, con particolare attenzione a un alimento a base di merluzzo e arancia, specificamente formulato per cani di piccola taglia. Nell’articolo viene menzionata la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite di essi. La nota di trasparenza informa i lettori di questa eventualità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La filosofia Low Grain: perché il merluzzo e l’arancia per cani piccoli?. Quando parliamo di alimentazione per cani di piccola taglia, la gestione del metabolismo è un aspetto centrale. La linea Farmina N&D Low Grain si posiziona in questa esigenza puntando su una formulazione a basso indice glicemico. Il concetto alla base è quello degli “Ancient Grains” (cereali ancestrali), una scelta che mira a limitare l’apporto di carboidrati moderni, spesso associati a picchi glicemici più marcati nei canidi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmina N&D Low Grain Mini: Merluzzo e Arancia in prova

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