Eurofil

Si svolge una mostra-mercato dedicata a numismatica, filatelia, cartoline e collezionismo vario, tra cui manifesti e libri antichi. L’evento si rivolge a collezionisti esperti e a chi si avvicina per la prima volta a questi settori, offrendo l’opportunità di trovare francobolli, monete e altri oggetti da collezione. La manifestazione si tiene in una sede dedicata e prevede esposizioni e scambi tra appassionati.

Sei a caccia di nuovi francobolli e monete per la tua collezione? Oppure vuoi avvicinarti per la prima volta a questo affascinante mondo?In entrambi i casi, non perdere, la mostra-mercato dedicata a numismatica, filatelia, cartoline e collezionismo vario (tra cui manifesti, libri antichi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Highlights EuroFil vs Canada