Oggi, giovedì 16 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in diretta, consentendo ai giocatori di verificare subito se hanno centrato qualche risultato. Le estrazioni di questa giornata sono state trasmesse in modo ufficiale, seguendo le consuete modalità di pubblicazione. I dettagli sui numeri estratti sono disponibili per consultazione immediata.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 16 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 61 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 16 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 16 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 Aprile 2026

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