Estrazione Million Day di oggi 16 aprile 2026 | i numeri vincenti di giovedì

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, si è svolta l’estrazione del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, fornendo i risultati ufficiali dell’estrazione di questa giornata. I giocatori possono verificare se sono tra i fortunati vincitori consultando i numeri estratti pubblicati immediatamente dopo l’evento. La pubblicazione dei numeri è disponibile sui canali ufficiali e sui siti dedicati.

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 16 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 15 APRILELE ESTRAZIONI DEL 14 APRILE LE ESTRAZIONI DEL 13 APRILELE ESTRAZIONI DEL 12 APRILELE ESTRAZIONI DELL’11 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 16 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedì SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 2 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedìEstrazione Million Day oggi giovedì 2 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 9 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedìEstrazione Million Day oggi giovedì 9 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Million Day: completati i due sorteggi del 6 aprile 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 8 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 6 aprile: i numeri vincenti; Million Day: completati i due sorteggi del 7 aprile 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 15 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per la giornata di oggi, 15 aprile 2026, estrazione delle ore 20:30: ecco le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 16 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook