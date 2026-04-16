Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Lo chiamavano Rock and Roll

Da giovedì, nelle sale cinematografiche, viene proposta una nuova programmazione settimanale con un film diverso ogni settimana. Il titolo in questione,

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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