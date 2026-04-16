Il videogioco cyberpunk Replaced è ora disponibile su Xbox Series XS e PC, inclusa l'opzione di giocarlo tramite il servizio Game Pass. Si tratta di un platformer 2.5D che presenta un'ambientazione futuristica in stile cyberpunk. La sua uscita è stata annunciata in questi giorni e permette ai giocatori di affrontare la sfida ambientata in Phoenix City.

Il platformer 2.5D con estetica cyberpunk Replaced ha ufficialmente debuttato su Xbox Series XS, PC e tramite il servizio Game Pass. L’opera di Sad Cat Studios e Thunderful Publishing arriva sul mercato dopo un periodo di attesa prolungato e diversi rinvii della data di uscita, portando con sé un interesse preesistente che ha superare il milione di aggiunte alla lista dei desideri da parte degli utenti. L’impatto del genere cyberpunk sulle piattaforme e l’interesse della community. L’uscita del titolo coincide con la pubblicazione di un nuovo filmato che illustra le dinamiche di combattimento, i momenti dedicati al platforming e l’atmosfera sonora creata per l’occasione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberpunk Replaced sbarca su Xbox e PC: sfida Phoenix City!

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