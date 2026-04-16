Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 17, 18 e 19 aprile 2026. Tra mostre, concerti e iniziative culturali, ci sono diverse opportunità per trascorrere i giorni di festa nella città toscana. Le proposte spaziano tra appuntamenti tradizionali e novità, offrendo occasioni di svago e approfondimento per residenti e visitatori. Di seguito, una panoramica degli eventi in programma nel fine settimana.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 17-18 e 19 aprile 2026.A Campo di Marte torna la Fiera di PrimaveraDomenica 19 aprile torna a Firenze uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 23ª edizione della “Fiera di Primavera”, il grande mercato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Piazza della Passera: Il Cuore Nascosto dell'Oltrarno (Firenze) Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (10/11/12 Aprile 2026); Cosa fare questo weekend in Valle d’Aosta; Cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 aprile a Legnano e nell’Alto Milanese; Cosa fare a Firenze questo weekend. Weekend di Primavera a Porto Santo Stefano: cosa fare e vedere in questo suggestivo borgo di mare toscanoPorto Santo Stefano cosa vedere weekend Argentario Toscana mare primavera Itinerario Porto Santo Stefano Borghi ... myluxury.it Benvenuti nel futuro. Ma forse è il caso di abbassare il coperchio. Le auto ormai fanno tutto: guidano, frenano, parcheggiano, osservano e suggeriscono cosa fare. Mancava solo una cosa, indovinate quale. Un’azienda cinese ha brevettato un WC integrato nel - facebook.com facebook Weekend, cosa fare in Veneto: il ritorno di Blanco, i big della comicità made in Italy e le feste dell'asparago x.com